Лондон, 20 февраля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Слушания, в рамках которых будет рассмотрена апелляция основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на его экстрадицию в США, начнёт Высокий суд в Лондоне. Об этом 19 февраля сообщается на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Заседание суда начнется 20 февраля в 10:30 по местному времени (13:30 мск) и продлится два дня. В случае, если суд вынесет решение в пользу Ассанжа, то его защита получит возможность оспаривать в британских судах выдачу журналиста в США. Если же апелляция будет отклонена, то это может запустить процесс по экстрадиции Ассанжа в США и дальнейшее судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже 1917 года. Одной из последних возможностей воспрепятствовать экстрадиции основателя WikiLeaks в США при таком исходе может оказаться обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Неизвестно, будет ли Ассанж участвовать в заседании в очном формате, либо дистанционно, по видеосвязи из лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш, где журналист содержится с 2019 года после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. Вашингтон добивается у Лондона экстрадиции Ассанжа в США уже более четырёх лет, но адвокаты журналиста предпринимают новые попытки не допустить такого развития событий.

Ассанжу в США инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия массива секретных документов. Ему предъявлены 18 обвинений, по которым ему грозит в совокупности до 175 лет тюремного заключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд французской коммуны Кретей отклонил запрос на предоставление возможности основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции. В документе указано, что тот факт, что Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш, «не позволяет сделать исключение из правила». Законодательство Франции требует присутствия заявителя на территории страны или Евросоюза для подачи прошения о политическом убежище.

В январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа Стеллы Морис, у него начались проблемы с физическим и психологическим состоянием здоровья. Также она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, за то, что они не стали противиться решению США и не дали им отпор.