Москва, 3 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Около 200 крупнейших российских компаний туристической отрасли с выручкой от 180 млн рублей теперь могут получить поддержку национального проекта «Производительность труда». Воспользоваться экспертным сопровождением Федерального и региональных центров компетенций смогут не только собственники санаториев, гостиниц, кемпингов, коттеджей, но и турагентств, аттракционов и других объектов. Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на сайте производительность.рф.

Марина Каширская ИА REGNUM Туристы

В Краснодарском крае турбизнес уже получает поддержку на региональном уровне. На сегодняшний день там реализовано восемь проектов в санаторно-курортной отрасли в рамках программы «Эффективный регион» с охватом 8,8 тысячи номеров. И ещё два находятся в стадии реализации, рассказали ИА Регнум в краснодарском Региональном центре компетенций (РЦК). Решения, предложенные его специалистами, позволили удвоить скорость обслуживания.

К примеру, по итогам внедрения инструментов бережливого производства каждая горничная курорта «Красная Поляна» смогла в сутки убирать на 30% больше номеров. Для этого эксперты перестроили маршрут уборки номеров, обновили инвентарь, разработали технологию уборки на период высокой загрузки.

«Технологии бережливого производства настолько уникальны и вариативны, что подходят не только для реального сектора экономики или социальной сферы, но и для обычной жизни. Во главе философии бережливости всегда стоит человек. Именно специалисты создают эффективную экосистему среди предприятий и организаций не только Кубани, но всей страны», — отметила директор АНО «Региональный центр компетенций» Екатерина Афонина.

Кроме того, «Красная Поляна» внедрила систему возврата забытых вещей, стандартизировав работу по их фиксации в электронной таблице. В результате владельцы получали своё имущество в течение нескольких часов, а не нескольких дней, как это было раньше.

Благодаря экспертам удалось также оптимизировать процесс уборки посуды в номерах, на 80% быстрее стала происходить инвентаризация белья.

Pixabay.com Отель

«С приходом технологий бережливого производства курорт «Красная Поляна» стал не только первым в регионе, кто внедрил их в своей работе, но также мы запустили анализ процессов и их улучшения. Сотрудничество с РЦК по данному направлению дало нам ощутимые результаты и успехи», — заявил управляющий «Новотель Резорт и спа Красная Поляна» Дмитрий Потапов.

В санатории «Юг Спорт», являющемся ведущей базой подготовки сборных, клубных и региональных команд России, а также местом проведения спортивно-массовых мероприятий, сократилось время подготовки к мероприятиям с 90 до 15 минут.

«Мы благодарны экспертам РЦК, которые помогли сотрудникам нашего учреждения улучшить рабочие процессы. В частности, оптимизацию работы персонала для подготовки к спортивным и тренировочным мероприятиям сборных», — отметил директор «Юг Спорт» Михаил Дремов.

А в Кемеровской области нацпроект «Производительность труда» помог улучшить работу аэропорта Новокузнецка — ближайшего к популярному горнолыжному курорту «Шерегеш». Чтобы подготовиться к турпотоку в горнолыжный сезон, эксперты скоординировали наземные службы, наладили передачу сведений о требуемом количестве топлива и загрузке самолетов. В итоге спецтехника стала подъезжать оперативнее, обслуживание и заправку стали проводить меньшими силами и на 25 минут быстрее. На этом аэропорт смог сэкономить почти 3,3 млн рублей.

В дальнейшем число стоек регистрации увеличили с двух до четырех. Время регистрации пассажиров сократилось до минуты, а получить багаж стало возможно уже через 15 минут после посадки самолета.

К горнолыжному сезону 2023 года зона регистрации стала пропускать 250 человек в час вместо 200. Вдвое увеличилась пропускная способность в зоне досмотра и посадки. В 2023 году благодаря результатам новокузнецкой авиагавани авиационный пассажиропоток Кемеровской области превысил 1 млн человек, сообщили в администрации Новокузнецка.

В 2024 году в аэропорту Новокузнецка планируют открыть новый пассажирский терминал. По площади он превосходит действующий почти в 5 раз и позволит обслуживать ежегодно до 1,73 млн пассажиров. При этом пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час.

Развитию туротрасли поспособствуют и отраслевые центры компетенций. Вопрос об их создании прорабатывает Минэкономразвития России. Сейчас эксперты ФЦК, Корпорация Кавказ.РФ и курорт Эльбрус запустили пилотный проект. По итогам планируется открыть первый такой центр в сфере туризма на базе Кавказ.РФ, который станет эффективной моделью управления всесезонными курортами.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту в стране совершенствуется производственная культура и без инвестиций повышаются производительность труда и выработка продукции.

Эксперты помогают компаниям перестроить внутреннюю логистику, загрузить оборудование, сократить простои. Такую помощь предприятиям оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров. Благодаря поддержке нацпроекта уже более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в десять раз больше, чем бюджет нацпроекта. Кроме того, за время реализации нацпроект снизил потребность экономики в кадрах на 130 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин предложил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Это порядка 12 тысяч предприятий.