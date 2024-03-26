Москва, 26 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Обломки беспилотника нашли на месте пожара в деревянной постройке на севере Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Возгорание произошло утром 26 марта в Молжаниновском районе столицы: загорелась деревянная постройка по адресу Ленинградское шоссе, д. 231. На место оперативно прибыли пожарные. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м.

Уже после полной ликвидации огня на месте пожара были обнаружены обломки БПЛА. На место вызвали сотрудников ФСБ.

17 марта Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Московской области. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в 10:15 мск в Домодедово.