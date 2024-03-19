Дамаск, 19 марта, 2024, 08:49 — ИА Регнум. В небе над столицей Сирии, городом Дамаском, прогремело несколько взрывов. Об этом 19 марта сообщило «РИА Новости».

Ammar Safarjalani/Global Look Press

Отмечается, что позднее минобороны Сирии сообщило, что армия Израиля осуществила атаку на некоторые военные позиции в провинции Дамаск, в результате чего сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет.

«Агрессия ограничилась материальным ущербом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 марта военные Израиля нанесли удар по южной части Сирии, в результате чего пострадал один сирийский военный. Отмечалось, что израильская армия нанесла удар со стороны Голанских высот.

В минобороны Сирии 10 февраля сообщили, что армия Израиля произвела атаку на провинцию Дамаск. В результате этого бы причинён материальный ущерб, сирийские силы ПВО сбили несколько израильских ракет.