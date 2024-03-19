В небе над Дамаском прогремело несколько взрывов
Дамаск, 19 марта, 2024, 08:49 — ИА Регнум. В небе над столицей Сирии, городом Дамаском, прогремело несколько взрывов. Об этом 19 марта сообщило «РИА Новости».
Отмечается, что позднее минобороны Сирии сообщило, что армия Израиля осуществила атаку на некоторые военные позиции в провинции Дамаск, в результате чего сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет.
«Агрессия ограничилась материальным ущербом», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 марта военные Израиля нанесли удар по южной части Сирии, в результате чего пострадал один сирийский военный. Отмечалось, что израильская армия нанесла удар со стороны Голанских высот.
В минобороны Сирии 10 февраля сообщили, что армия Израиля произвела атаку на провинцию Дамаск. В результате этого бы причинён материальный ущерб, сирийские силы ПВО сбили несколько израильских ракет.