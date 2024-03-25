Нью-Йорк, США, 25 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. об этом 25 марта сообщил ТАСС.

Ministry of Foreign Affairs of R/Global Look Press

За резолюцию проголосовали 14 стран, входящих в Совбез ООН, включая Россию, Китай, Британию и Францию. Воздержались только США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя перед голосованием предложил внести устную поправку в проект резолюции, предусматривающую смену формулировки с «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня».

Российскую инициативу поддержали Китай и Алжир, США проголосовали против, остальные воздержались. В связи с этим поправка не была принята.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект американской резолюции по ситуации в секторе Газа из-за отсутствия в ней прямого требования о прекращении огня.

В конце февраля Небензя заявил, что проект ближневосточной резолюции США является лицензией на убийство мирных палестинцев. По словам дипломата, американский документ не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение «зонтика» ООН для израильской операции в анклаве.