Нью-Йорк, США, 25 марта, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию, которая содержит требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. Об этом сообщает ТАСС.

David Dee Delgado/ Global Look Press

За резолюцию проголосовали все 14 стран СБ ООН, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. Воздержались лишь Соединённые Штаты Америки.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил внести устную поправку в проект резолюции, которая предусматривает вместо продолжительного прекращения огня — постоянное. США проголосовали против. Поправка не была принята.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля США в ходе заседания Совбеза ООН наложили вето на проект резолюции Алжира о прекращении огня в секторе Газа.

Алжирский документ также отвергал насильственное перемещение мирного населения. Кроме того, в резолюции говорилось о необходимости урегулировать палестино-израильский конфликт на основе идеи создания двух государств.

За эту резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Россия. Великобритания воздержалась. США были единственными, кто проголосовал против, но воспользовались правом вето.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием по резолюции Алжира напомнил, что США уже трижды после обострения палестино-израильского конфликта накладывали вето на резолюции с призывами прекратить боевые действия в секторе Газа. Он осудил позицию Вашингтона по этому вопросу.