Североуральск, Свердловская область, 25 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Второй пострадавший рабочий при завале горной породы на шахте «Кальинская» в Свердловской области погиб. Его семье будет выплачено 3 млн рублей, сообщила пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

(сс) Tyler Stableford

«Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит 3 млн рублей от компании», — сообщила пресс-служба «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что двое рабочих оказались под завалами горных пород в шахте «Кальинская» в Свердловской области из-за горного удара.

Позже спасатели смогли вызволить из-под завалов одного из них. Пресс-служба СУБРа сообщила, что шахтёр находится в сознании. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.