Североуральск, Свердловская область, 25 марта, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Двое горнорабочих оказались под завалами горных пород в шахте «Кальинская» в Свердловской области из-за горного удара. Об этом сообщила пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

Serguei Fomine/Global Look Press

«На шахте «Кальинская» СУБРа произошёл горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтёры подают сигналы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум 18 марта, в подземном руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области обрушилась порода, под завалами оказались более 13 шахтёров. По данным СМИ, обвал породы произошёл на руднике Пионерский.

Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительную группу спасателей и инженеров из Новокузнецка для работы на руднике «Пионер». Кроме этого, были доставлены насосы высокой мощности для откачки грунтовых вод и другое оборудование.

Для спасения горняков специалисты пробурили три скважины. К бурению третьей приступили 23 марта. На место ЧП прибыла четвёртая буровая установка, это позволило ускорить работы. Сообщается, что для спасательной операции на шахте рудника «Пионер» привлечены лучшие специалисты страны.

Стало известно, что 27 марта на шахту «Пионер», где ранее произошло обрушение и оказались заблокированы 13 горняков, доставят специальный георадар. Аппарат должен помочь в оценке ситуации.

Отмечается, что в настоящее время продолжается бурение разведывательных скважин. К объекту подготавливают подъездные пути, чтобы доставить мощный насос, который установят в чаше карьера над шахтой.

Родственники горняков ежедневно получают информацию о ходе спасательной операции. С ними работают психологи МЧС.