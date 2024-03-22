Запорожская область, 22 марта, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Российские военные улучшили позиции в Работино и в районе Вербового на запорожском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом 22 марта сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со стороны наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли. Ожесточённые бои там продолжаются», — рассказал Рогов «РИА Новости».

В то же время, по его словам, ВС России заняли опорный пункт ВСУ на северо-западе от Вербового, отбив несколько украинских контратак.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день Рогов заявил, то действия российских военных привели к оттоку наёмников из ВСУ. В частности, он отметил, что систематически наносимые Россией удары отрезвили зарубежных участников боевых действий и они начали уходить из временно оккупированной Киевом части Запорожской области. Как уточнил Рогов, наёмники часто принимают участие в боестолкновениях на уровне командования, на поле боя себя практически не проявляя.