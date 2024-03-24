Авдеевка, ДНР, 24 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили четыре опорных пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Тяжёлыми огнемётными системами нанесено огневое поражение по четырём опорным пунктам в районах Бердычей и Семёновки», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кроме того, российские военные при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли удары по опорным пунктам, позициям полевой артиллерии и районам сосредоточения живой силы Вооружённых сил Украины. Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По словам Савчука, в результате боевых действий противник потерял до 350 человек личного состава, две боевые бронированные машины, гаубицу M119, 120-миллиметровый миномёт и пять транспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России за сутки отразили на авдеевском направлении 12 контратак подразделений 25-й, 3-й, 24-й и 47-й бригад ВСУ в районах Новгородского, Семёновки, Орловки, Тоненького и Бердычей в Донецкой Народной Республике. Кроме того подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи на данном направлении и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й, 23-й и 53-й бригад украинских войск.