Москва, 25 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 110 военных на южнодонецком направлении. Об этом 25 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Потери противника составили до 110 военнослужащих и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Малиновки Запорожской области, Старомайорского и Макаровки Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Конашенков сообщил, что украинская армия за сутки потеряла на трёх направлениях в зоне спецоперации — донецком, южнодонецком, авдеевском — до 800 военных. В результате активных действий российские военные заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка в ДНР, отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка.