Хельсинки, 25 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Отток людей из населённых пунктов, которые находятся на границы Финляндии и России, ухудшает ситуацию в этой зоне. Всё меньше местных жителей могут сообщать о нарушениях, сообщил заместитель командующего пограничной службой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

«Люди, живущие на границе, очень быстро реагируют на присутствие необычных и неизвестных людей в приграничной зоне и сообщают нам о них. У многих на участках стоят камеры, то есть они хорошо знают, что происходит на местности», — рассказал он каналу Yle.

При этом он уточнил, что опустение граничащих с Россией посёлков не представляет серьёзной угрозы для безопасности Финляндии. Вместе с тем Ахтиайнен добавил, что ограждения и использование технологий на границе с РФ «не заменят людей», так как не могут быть такими же эффективными в информировании о ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СМИ, после закрытия финско-российской границы муниципалитету Виролахти в Финляндии грозит исчезновение. Район находится на юге страны в провинции Кюменлааксо. Журналисты отметили, что Виролахти пришёл в упадок из-за ситуации на границе. На главной дороге муниципалитета за час можно встретить всего несколько проезжающих автомобилей.

Ранее 23 февраля власти Финляндии сообщили, что пропускные пункты на российско-финской границе, скорее всего, останутся закрытыми. Уточняется, что полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле (когда истекает срок последнего решения о закрытии. — Прим. ред.).

Финляндия закрыла два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией 14 декабря. Министр внутренних дел страны Мари Рантанен во время парламентских слушаний сообщила о принятии правительством соответствующего решения. Таким образом граница вновь закрылась полностью, а не частично.