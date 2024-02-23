Хельсинки, 23 февраля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Пропускные пункты на российско-финской границе, скорее всего, останутся закрытыми, поскольку власти Финляндии не видят улучшений в ситуации с просителями убежища, сообщило в четверг, 22 февраля, местное издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«Полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле (когда истекает срок последнего решения о закрытии. — Прим. ред.) Восточная граница, вероятно, и тогда останется закрытой или в лучшем случае будет открыта в очень ограниченной степени», — говорится в материале.

Отмечается, что правительство Финляндии рассчитывает к концу марта завершить рассмотрение различных законопроектов, направленных на предотвращение и сокращение случаев нелегальной миграции.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение борьбой с якобы большим потоком въезжающих через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки обвинили в ситуации с нелегальной миграцией российскую сторону.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Финляндия избегает диалогов с Россией, несмотря на попытки Москвы обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах. По словам дипломата, поведение Финляндии в этой ситуации является возвратом к периоду холодной войны.