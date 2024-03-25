Москва, 25 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что он больше не будет поддерживать Демократическую партию является его сигналом в поддержку той повестки, которую предлагает Республиканская партия. Такое мнение 25 марта корреспонденту ИА Регнум высказал американист Павел Шариков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт отметил, что Маск и раньше был сторонником Трампа. Так, после приобретения им Twitter (ныне социальная сеть Х), он разблокировал Трампу его аккаунт.

«С одной стороны, это заявление в поддержку Трампа, с другой стороны — некий сигнал в поддержку той повестки дня, которую республиканцы предлагают: это и решение проблем эмиграции, и закрытие границ и другие вопросы», — отметил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что не нужно принимать на веру всё, что говорит Маск.

«Факты говорят о другом. Финансовую поддержку Трампу Маск не оказывает, хотя мог бы оказать. По крайней мере, до сих пор ничего об этом неизвестно. Его спутниковая система достаточно эффективно работает на службе Пентагона. Поэтому нужно смотреть на поступки Маска, а не на его слова», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в преддверии президентских выборов в США Маск в принадлежащей ему социальной сети Х написал, что он больше не собирается поддерживать Демократическую партию. Бизнесмен отметил, что голосовал за демократов на 100% несколько лет назад, а теперь думает, что США нужна «красная волна». Красный цвет в США соотносится с Республиканской партией, а синий цвет традиционно ассоциируют с демократами. «Синие волны» и «красные волны» используются в ходе выборов, в том числе на графиках, для описания того, какая партия лидирует.

При этом Маск ещё в январе текущего года заявил, что не собирается поддерживать действующего президента США Джозефа Байдена на предстоящих выборах.