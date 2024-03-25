Самара, 25 марта, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области перехватили дрон со взрывным устройством, сообщили 25 марта в пресс-службе регионального правительства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На территории городского округа Новокуйбышевск был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что беспилотник обнаружили во время осмотра территории в лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта.

«В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — добавили там.

После беспилотник был доставлен на полигон и был уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, украинские беспилотники 16 марта атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске в Самарской области. На Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Персонал с предприятия эвакуировали, обошлось без пострадавших. Попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ пресекли.

В ночь на 23 марта российские военные пресекли 12 попыток ВСУ атаковать дронами объекты на российской территории. По пять беспилотников уничтожили над Брянской и Белгородской областями, ещё по одному над Воронежской и Саратовской областями.