Благовещенск, 20 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительную группу спасателей и инженеров для работы на руднике «Пионер» в Амурской области, на котором ранее произошёл обвал и заблокировало горняков.

Кадр из видео

По информации ТАСС, самолёт Ил-76 МЧС приземлился в аэропорту Благовещенска с группой горноспасателей и инженеров из Новокузнецка на борту. Её возглавил замглавы министерства Анатолий Супруновский.

Кроме этого, спецборт доставил насосы высокой мощности для откачки грунтовых вод и другое оборудование.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта глава амурского МЧС Игорь Смирнов опроверг сообщения о якобы «перестуках» в заваленной горной породой шахте «Пионер». Он добавил, что спасательные работы продолжаются уже вторые сутки и их продолжат до полного окончания спасательной операции.

Обрушение породы в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске в Зейском округе Амурской области произошло 18 марта. По информации МЧС, под завалами оказались 13 человек.

Проведение спасательных работ осложнило поступление воды. К операции привлекли около 200 спасателей. В Амурской области после происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Василий Орлов взял ситуацию с рудником под личный контроль.

Он сообщил 20 марта, что связь с горняками, которые находятся в шахте на глубине около 120 метров, по-прежнему отсутствует, поэтому по рекомендации специалистов из Кузбасса приняли решение пробурить скважину на месте обвала породы.

Президент России Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на руднике «Пионер». Глава государства поручил принять меры по спасению заблокированных под землёй горняков.