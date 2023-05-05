Будапешт, 5 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В контракте на строительство АЭС «Пакш-2» не поменялись существенные пункты, такие как подрядчик, которым продолжает оставаться российская корпорация «Росатом». Об этом 5 мая заявил на пресс-конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Что касается изменений в договоре о строительстве АЭС, мы не планируем никаких структурных перемен, которые касались бы подрядчика или проектной компании, эти изменения в договоре продиктованы временем, с момента его заключения прошло девять лет», — сказал глава венгерского МИД.

Он уточнил, что технические изменения в контрактах на строительство и финансирование строительства, которые согласованы с российской стороной, призваны ускорить завершение инвестиций.

Сийярто отметил, что Венгрия ожидает от Европейского союза, что он будет чинить препятствия в вопросе изменения договора, так как последний соответствует всем европейским правилам и предписаниям о ядерной безопасности.

«Так что я думаю, что Еврокомиссии будет несложно выдать разрешение на изменение проектов и она в скором времени это сделает», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 апреля Сийярто заявил, что Будапешт не согласится даже на частичное введение ЕС санкций против российской атомной энергетики. Также он призвал другие европейские страны «не экспериментировать» и не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.