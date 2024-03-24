Израиль согласился на условия США по обмену заключённых на пленных
CNN: Израиль согласился на предложенные США условия сделки с ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 25 марта, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Израиль согласился с предложенными Соединёнными Штатами Америки условиями сделки с движением ХАМАС по обмену палестинских заключённых на израильских заложников. Об этом со ссылкой на дипломатический источник 24 марта сообщил телеканал CNN.
«Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом (В рамках сделки с ХАМАС по обмену заключённых на пленных. — Прим. ред.)», — говорится в материале.
По информации источника, условия США предполагают, что в рамках этой сделки Израиль освободит около 700 палестинских заключённых в обмен на освобождение 40 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.
При этом отмечается, что США по-прежнему ведут переговоры с Тель-Авивом по вопросам доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и дислоцирования израильских военнослужащих, участвующих в военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как передавало ИА Регнум, 12 марта телеканала Al Arabiya сообщил, что ХАМАС согласилось на предложенный американской стороной план о перемирии и возврате заложников. Согласно предложению Белого дома, палестинское движение в обмен на поступательное завершение боевых действий должно будет отпустить несовершеннолетних, а также женщин и пожилых израильтян, находящихся в плену ХАМАС.
Позднее портал Axios заявил, что стороны палестино-израильского конфликта во время переговоров в Дохе о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников предложили ряд компромиссов. По информации источника, раунд переговоров может занять около двух недель.