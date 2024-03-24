Тель-Авив, Израиль, 25 марта, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Израиль согласился с предложенными Соединёнными Штатами Америки условиями сделки с движением ХАМАС по обмену палестинских заключённых на израильских заложников. Об этом со ссылкой на дипломатический источник 24 марта сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом (В рамках сделки с ХАМАС по обмену заключённых на пленных. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

По информации источника, условия США предполагают, что в рамках этой сделки Израиль освободит около 700 палестинских заключённых в обмен на освобождение 40 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

При этом отмечается, что США по-прежнему ведут переговоры с Тель-Авивом по вопросам доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и дислоцирования израильских военнослужащих, участвующих в военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передавало ИА Регнум, 12 марта телеканала Al Arabiya сообщил, что ХАМАС согласилось на предложенный американской стороной план о перемирии и возврате заложников. Согласно предложению Белого дома, палестинское движение в обмен на поступательное завершение боевых действий должно будет отпустить несовершеннолетних, а также женщин и пожилых израильтян, находящихся в плену ХАМАС.

Позднее портал Axios заявил, что стороны палестино-израильского конфликта во время переговоров в Дохе о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников предложили ряд компромиссов. По информации источника, раунд переговоров может занять около двух недель.