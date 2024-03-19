Доха, 19 марта, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Ряд компромиссов предложили стороны переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников во время встречи в катарской столице Дохе. Об этом 18 марта сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Впервые за несколько месяцев представители Израиля и движения ХАМАС начали обсуждение деталей возможного соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве и освобождении израильских заложников.

«Обе стороны пришли с некоторыми компромиссами и готовностью к переговорам», — цитирует портал слова источника, непосредственно знакомого с ходом переговоров.

Как уточнил высокопоставленный израильский чиновник, раунд переговоров может занять около двух недель. Представители Израиля останутся в Дохе для продолжения детальных переговоров с посредниками из Катара и Египта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный Белым домом план прекращения огня в секторе Газа. Предложение Вашингтона включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома.

Как заявил 10 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, военная операция Армии обороны Израиля против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение двух месяцев.