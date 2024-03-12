Каир, 13 марта, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американцами план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Предложение Белого дома включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома. ХАМАС должно будет отпустить несовершеннолетних, а также женщин и пожилых израильтян, находящихся у них в плену.

«Делегация ХАМАС обсудит детали сделки и сроки реализации в ближайшие дни в Каире», — уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, военная операция Армии обороны Израиля против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение двух месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в секторе Газа ЦАХАЛ ликвидировала около 13 тыс. боевиков ХАМАС, в то время как уровень смертности среди гражданского населения, по оценкам Нетаньяху, составил до 20 тыс. человек.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Нетаньяху своими действия в отношении сектора Газа больше вредит Израилю, настраивая весь мир против себя. При этом американский лидер отметил, что Вашингтон, несмотря ни на что, продолжит поддерживать Израиль.