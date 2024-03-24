Париж, 24 марта, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Восьмилетний ученик начальной школы в Сен-Этьене во Франции угрожал зарезать учительницу и напасть на полицейских. Об этом стало известно 24 марта.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Как сообщило издание Le Figaro, одноклассники мальчика предупредили преподавательницу о его планах, она в свою очередь обратилась к директору школы, которая, досмотрев рюкзак школьника, нашла в нём два кухонных ножа и вызвала полицию.

«С несовершеннолетним и его родителями были проведены беседы. Ему всего восемь лет, но он отрицает выдвинутые против него обвинения. Его возраст исключает возможность судебного преследования, и мы проанализируем факты по результатам назначенных психологических или психиатрических экспертиз», — говорится в статье.

Отмечается, что на школьника и раньше поступали жалобы, после последнего случая его исключили из учебного заведения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после гибели 16-летнего подростка Тома Перотто. Его убили в ночь на 19 ноября — зарезали в ходе конфликта, который случился на городском празднике. Стычка произошла в результате ссоры гостей вечеринки из разных кварталов, полиция арестовала 20 человек и допросила 104 свидетеля. Позднее около 200 людей приняли участие в акции памяти Перотто.