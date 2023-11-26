Париж, 26 ноября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu.

«Крайне правые активисты, по оценкам, от 50 до 100 человек, вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали 20 манифестантов, трое из них получили лёгкие травмы. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции в июне возникли массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.