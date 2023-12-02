Париж, 2 декабря, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Приблизительно две сотни людей приняли участие в акции в Париже в память о 16-летнем подростке Томы Перотто, погибшем в ходе поножовщины с 18 на 19 ноября. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

Организатором манифестации стало ультраправое движение Les Natifs. Оно подало заявку на провидение мероприятия, однако префектура Парижа запретила проводить акцию.

При этом административный суд города приостановил действие запрета. В постановлении указывалось, что решение префекта нарушает право на манифестацию, а объективные причины для ограничений отсутствуют.

Среди собравшихся оказался бывший депутат Европарламента и бывший член Национального фронта Жан-Ив Ле Галлу. Акция прошла мирно и заняла полтора часа.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после гибели Томы Перотто. В ходе протестов полицейские задержали 20 нарушителей, трое из которых получили лёгкие травмы.

Убийство подростка произошло в ночь с 18 на 19 ноября в городке Креполе. Его зарезали в ходе конфликта, который случился на городском празднике.

Стычка произошла в результате ссоры между подростками и посетителями вечеринки, приехавшими из другого квартала. Полиция арестовала 20 человек и допросила 104 свидетеля.