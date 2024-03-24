Москва, 24 марта, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В Москве в следующее воскресенье, 31 марта, ожидается до +17 градусов, местами воздух может прогреться до +20 градусов, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Известия/Константин Кокошкин

«Из акватории Западного Средиземноморья, минуя весь Старый Свет, река струйным течением на скорости 150–200 км/ч принесёт на Русскую равнину субтропические воздушные массы», — рассказал синоптик.

Так, в субботу, 30 марта, потеплеет до +10…+15, а в воскресенье, 31 марта, воздух прогреется до +12…+17, местами до 20 градусов тепла. Как отметил Тишковец, это уже климатические показатели начала мая. Он отметил, что есть вероятность повтора или превышения рекорда для 31 марта, который держится с 2007 года, когда столичные метеорологи зафиксировали +17,2.

На неделе 27–28 марта солнца в регионе станет заметно больше, осадки не ожидаются. В дневные часы температура воздуха в Москве прогреется от +7…+12 до +9…+14.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 21 марта заявил, что в Москве обновился годовой температурный максимум. Воздух в этот день прогрелся до +8,2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 19 марта рассказал, что февраль стал девятым месяцем с рекордно повышенной температурой воздуха. По словам специалиста, начиная с июля 2023 года глобальная температура на Земле превышает норму на 1,5 градуса, что очень много.