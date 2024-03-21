Москва, 21 марта, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Годовой температурный максимум обновился в столице. В четверг воздух прогрелся до плюс 8,2 градуса. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Синоптик отметил, что к 13:00 воздух в Москве прогрелся до плюс 8,2 градуса. Ранее самым теплым днём была среда. Тогда столбики термометров показали плюс 8,1 градуса.

Нынешнее температурное значение не является финальным. Воздух ещё прогревается. Итоговое значение будет известно после 21:00, резюмировал Леус.

Как передавало ИА Регнум, температура на планете держится на рекордном уровне девять месяцев подряд, превышая климатическую норму на 1,5 градуса. Об этом 19 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что февраль стал девятым месяцем подряд с рекордно повышенной температурой воздуха. По словам специалиста, начиная с июля 2023 года глобальная температура на Земле превышает норму на 1,5 градуса, что очень много.

Вильфанд пояснил, что подобное превышение температурной нормы на планете зафиксировали впервые в истории. При этом отметил, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не нужно.