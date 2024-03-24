Ереван, 24 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Группа вооружённых людей ворвалась в здание отдела полиции в Ереване. Возле здания взорвалась граната, сообщил 24 марта Sputnik.

Кадр из видео

Нападение произошло в районе Нор-Норк столицы Армении. Сообщается о том, что есть раненые.

Силовики оцепили здание полиции. Сообщается, что рядом с отделением, предположительно, находятся несколько членов организации «Боевое братство», требующих, чтобы задержанных людей отпустили.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876624" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> У отделения полиции в Ереване взорвали гранату

Ранее 24 марта полиция Армении сообщила о задержании в республике 49 человек по подозрению в незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов. Их доставили в местные отделения полиции.

Как сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян, речь идёт о членах «Боевого братства», которые 24 марта планировали провести тактические занятия в Тавушской области. Полиция накануне потребовала воздержаться от поездки в регион.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января два человека в масках ворвались в школу в городе Ангулеме на юге Франции и распылили слезоточивый газ. Пострадали ученик и учительница. Они получили лёгкие ранения.

В июле прошлого года четверо вооружённых мужчин напали на полицейский участок в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Они подорвали ворота гранатами и начали стрелять. Шесть человек, в том числе двое силовиков, погибли. Инцидент произошёл в городе Захедан. Ситуация повторилась в начале сентября городе Тафтан — также погибли двое полицейских.