Красногорск, 24 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Посетители атакованного террористами подмосковного «Крокус Сити Холла» смогут вернуть оставленные в гардеробе вещи начиная с вечера 24 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кадр из видео

«Вещи, оставленные в гардеробе «Крокуса», вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 ― правоохранительный блок дал нам разрешение», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что сначала специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать вещи будут тем, у кого на руках есть гардеробная бирка.

Воробьёв добавил, что к выдаче готовы и оставленные у здания автомобили.

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«Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383», ― уточнил губернатор.

Он добавил, что уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 марта на месте теракта завершили спасательную операцию. Ночью 24 марта спасатели открыли технологический проём с западной стороны «Крокуса», это облегчило доступ к концертному залу.

Как сообщил Воробьёв, сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. При этом специалисты продолжают поисковые работы.

За сутки спасатели извлекли 133 тела из-под завалов на месте теракта. Предварительно, удалось идентифицировать личности 50 погибших. Далее должны провести опознание родственники.

Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа боевиков в камуфляже вошла в здание и открыла огонь по посетителям из автоматов. Затем в здании прогремел взрыв и начался сильный пожар. Концертный зал в результате полностью выгорел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.