Николаев, Украина, 24 марта, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, уничтожив два украинский Су-24, бивших ночью 24 марта по Севастополю, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что уже сейчас можно утверждать, что российские военные нанесли удар по двум самолётам Су-24 ВСУ, переделанным под запуски иностранных ракет.

Также они ударили по крупному складу ВСУ с авиационными ракетами, взрыв на котором вызвал сильную детонацию. Взрыв слышали и ощущали за 12 км от аэродрома, рассказал Лебедев в интервью «РИА Новости».

По словам координатора подполья, нанести удар помогла информация его агентуры из Одессы. По его данным, по Севастополю ВСУ стреляли дальнобойными иностранными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Михаил Развожаев 23 марта проинформировал о массированной ракетной атаке ВСУ на Севастополь. Над городом, по его данным, сбили более десяти ракет.

В результате ракетной атаки погиб 65-летний житель Севастополя, ещё четыре человека получили ранения: двоих госпитализировали с осколочными ранениями, одного мужчину — с резаными ранами предплечья, ещё одну женщину — с перелом голени.