Симферополь, 24 марта, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя почти два часа после его перекрытия. Об этом 24 марта сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Движение автотранспорта восстановили почти через два часа после его перекрытия. Мост временно перекрывали в 05:37 мск. О запуске движения объявлено в 07:23 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Водителей транспортных средств, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о массированной атаке на город со стороны украинских войск. В результате атаки погиб мужчина, ещё четыре человека пострадали, двое из них получили осколочные ранения.

Развожаев уточнил, что, по предварительной информации, российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Севастополем более десяти ракет.