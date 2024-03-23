Красногорск, 24 марта, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Тяжелая техника прибыла к подмосковному «Крокус Сити Холлу» для расчистки завалов после теракта. Об этом 24 марта сообщает МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

С помощью прибывшей техники специалисты начали разбирать внешние стены «Крокус Сити Холла».

В течение суток после теракта разбор завалов проводился внутри сгоревшего здания, в зрительном зале, который подожгли террористы. Зал выгорел полностью, и в него обрушились металлоконструкции. Как пояснил начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» по Москве Андрей Туманов, завал состоит из искорёженных металлоконструкций, которые приходится разбирать вручную.

По словам Туманова, тяжёлая техника внутри здания работать не может, стрелы крана не хватает для уборки металла с территории. Кроме того, есть риск обрушения металлоконструкций.

Как сообщает «РИА Новости», разбор завалов внутри здания отложен до утра из-за недостаточного освещения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник».

По информации Следственного комитета, у них было автоматическое оружие с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по посетителям.

Сотрудники силовых ведомств 23 марта задержали четверых террористов, которые участвовали в атаке на концертный зал.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По информации СК РФ, число погибших в теракте возросло до 133 человек.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Президент пообещал, что семьям погибших и пострадавших при теракте окажут помощь.