Москва, 23 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в 15:30 мск выступит с обращением к россиянам после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщило «РИА Новости».

Известия/Павел Волков Владимир Путин

«Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области в 15:30», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пресс-служба Кремля объявит, если Путин примет решение выступить с видеообращением в связи с террористической атакой в Подмосковье. Ранее глава государства заслушал доклады глав силовых ведомств России о теракте в подмосковном «Крокусе» и о принятых мерах.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что силовики задержали 11 человек, в том числе четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте. По данным Telegram-канала «112», в результате атаки террористов погибли 150 человек, по официальным данным СК России — 115 человек. Ведомство предупредило, что количество погибших может вырасти по мере обследования здания ТРЦ. СК России 22 марта возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Вечером 22 марта в здании комплекса проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту и должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». В это время в здание ворвались вооружённые автоматами боевики, которые расстреливали всех подряд.

Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар. Сотрудники силовых ведомств 23 марта задержали четверых террористов, которые участвовали в атаке на концертный зал, в Брянской области, около границы с Украиной.