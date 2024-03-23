Москва, 23 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В Москве 23 марта простились с комментатором Василием Уткиным. Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице при президенте России.

РИА Новости/Павел Бедняков

Попрощаться с журналистом пришли несколько сотен человек, в числе которых — президент футбольной Российский премьер-лиги Александр Алаев, бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов и некоторые другие, экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко, комментаторы Владимир Стогниенко, Константин Генич и другие, а также актёры Камиль Ларин, Леонид Барац и Ростислав Хаит. Поминальные венки прислали ФК «Спартак», клуб Медийной лиги «Эгриси», который основал Уткин, Федерация футбола Москвы и многие другие.

Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти комментатора стало известно 19 марта. На телевидении он проработал большую часть жизни, в 2017 году объявил о завершении комментаторской карьеры. 6 марта ему исполнилось 52 года. Память Уткина почтили 21 марта во время товарищеского матча сборных России и Сербии на «ВТБ-Арене» в Москве. Перед началом матча присутствующим показали ролик с лучшими цитатами комментатора и годами его жизни.