Москва, 19 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Скончался спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом говорится в Telegram-канале любительского футбольного клуба «Эгриси». Уткин являлся его владельцем.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Причины смерти не уточняются.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василия больше не с нами», — говорится в сообщении.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал футбольные матчи. С 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год вёл развлекательное игровое шоу «Большой вопрос» на СТС. Затем работал на МАТЧ ТВ и Eurosport.

В 2017 году он объявил о завершении карьеры комментатора. На счету Уткина есть и роли в кино. В частности, он снимался в таких лентах, как «День выборов» и «День выборов — 2».

6 марта Уткину исполнилось 52 года. Долгие годы журналист страдал от проблем с лишним весом, который доходил до 215 кг. Уткину удавалось похудеть до 125 кг после операции резекции желудка в конце января 2014 года.