Москва, 21 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. На матче сборных России и Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве почтили память спортивного журналиста Василия Уткина минутой молчания.

Антон Новодережкин / ТАСС

О том, что на матче почтут Уткина, сообщал ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин. Он поделился, что перед началом матча присутствующим покажут ролик с лучшими цитатами Уткина.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти комментатора стало известно 19 марта. На телевидении он проработал большую часть жизни, в 2017 году объявил о завершении комментаторской карьеры. 6 марта ему исполнилось 52 года. Прощание с Василием Уткиным состоится 23 марта.