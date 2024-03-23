Сумы, Украина, 23 марта, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из трёх населённых пунктов в Сумской области. Об этом 23 марта сообщило министерство реинтеграции Украины в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что украинский координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения собирается вывезти 54 ребёнка из трёх населённых пунктов в Шосткинскои районе.

По утверждению украинского ведомства, детей собираются эвакуировать вместе с родителями или другими законными представителями.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта стало известно, что Киев начал эвакуировать жителей Сумской области неподалёку от российской границы. По информации украинского издания «Зеркало недели», эвакуировали всех жителей из 22 населённых пунктов на территории шести общин в Сумской области.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук 26 января рассказала, что Киев с марта по требованию Запада отменит выплаты на проживание некоторым категориям внутренне перемещенных лиц. Она уточнила, что на контролируемой киевским режимом территории есть 4,9 млн таких лиц, из которых 2,5 млн получают выплаты ежемесячно.

Военный эксперт Андрей Марочко 25 января написал, что власти Харьковской области создают невыносимые условия для отказавшихся от принудительной эвакуации жителей региона. Он отметил, что таким лицам не выплачивают пенсии и социальные пособия, при этом украинские войска размещают тяжёлое вооружение и бронетехнику около жилых домов.