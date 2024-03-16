Киев, 16 марта, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Киевский режим начал эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что выехали все жители 22 населённых пунктов на территории шести общин Сумской области.

Как заявили в областной военной администрации, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4,5 тыс. человек, в том числе 829 детей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 января заявил о провале контрнаступления ВСУ. Глава государства подчеркнул, что инициатива в зоне СВО находится полностью в руках армии России.

Хорватское издание Advance сообщало, что после бегства ВСУ из Авдеевки ситуация в зоне спецоперации начнёт развиваться стремительно.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта подчеркнул, что Москва обязательно доведёт спецоперацию до окончательной победы. По его словам, СВО будет идти до полной капитуляции неонацистов.