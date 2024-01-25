Луганск, 25 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Власти Харьковской области создают невыносимые условия для отказавшихся от эвакуации жителей региона, не выплачивая им пенсию и социальные выплаты, а украинская армия размещает тяжёлое вооружение и бронетехнику около жилых домов. Об этом 25 января сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

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По словам эксперта, на фоне провала Киевом мероприятий по принудительному перемещению мирных жителей из ряда населённых пунктов Харьковской области киевские власти начали использовать методы административного давления на них.

Марочко уточнил, что этим людям прекратили выдавать пенсии и социальные пособия, власти перестали восстанавливать электро-, водо — и газоснабжение, также не работают госучреждения. Местные власти пообещали, что всё это возобновится в случае переезда вглубь страны.

«Кроме того, ВФУ создают невыносимые условия существования для жителей данных районов, размещая тяжёлое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов. Активно идёт расквартирование личного состава в домах, где ещё есть люди. Мирное население украинские боевики постоянно запугивают, угрожают оружием, причем нередки случаи, когда военнослужащие прибывают в неадекватном состоянии», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о ликвидации Вооружёнными силами России свыше 30 боевиков «Кракена» и «Русского» добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове, а также свыше 100 военных ВСУ в городе Балаклея в Харьковской области. Он отметил, что вечером 23 января российские войска нанесли удар по военным объектам в Харькове.

Вечером 16 января российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли наёмники из Франции. В результате этого удалось ликвидировать свыше 60 наёмников.