Киев, 26 января, 2024, 14:04 — ИА Регнум. С марта 2024 года власти Украины по требованию Запада отменят выплаты на проживание некоторым категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом 26 января рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции страны Ирина Верещук.

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«Партнёры ставят требования оптимизировать выплаты. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнёров. Партнёры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации», — процитировало её слова украинское издание «Страна. ua».

По словам Верещук, в связи с этим Киев намерен снизить выплаты внутренним переселенцам с 73 млрд гривен (1,9 млрд долларов) до 57 млрд гривен (1,5 млрд долларов). Она уточнила, что сейчас в стране насчитывается 4,9 млн таких лиц, из которых 2,5 млн получают выплаты ежемесячно.

При этом по решению украинского правительства помощь внутренним переселенцам, которые получают её с 1 августа 2023 года, продлят до конца февраля 2024 года. А с 1 марта её будут получать только пенсионеры и некоторые льготные категории.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 25 января написал, что власти Харьковской области создают невыносимые условия для отказавшихся от принудительной эвакуации жителей региона. Он уточнил, что им не выплачивают пенсии и социальные пособия, а ВСУ размещают тяжёлое вооружение и бронетехнику около жилых домов. Эксперт уточнил, что местные власти пообещали возобновление нормальных условий мирным жителям при условии их переезда вглубь страны.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин 19 января написал, что шансы на то, что Конгресс США до конца января 2024 года одобрит выделение дополнительной помощи Киеву, близки к нулевым и будут только уменьшаться. По словам журналиста, у нового спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона нет плана по достижению компромисса между двумя партиями.