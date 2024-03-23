Брянск, 23 марта, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Выгоничского района Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Дрон обнаружили и сбили средства противовоздушной обороны.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 марта в Саратовской области обезвредили четыре БПЛА украинской армии, и один — в Белгородской. Кроме того, на следующий день в Белгородской области удалось нейтрализовать ещё один беспилотник.

Также днём 21 марта сбили три БПЛА в небе над Крымским полуостровом.