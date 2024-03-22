Красногорск, 23 марта, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Актёр Милош Бикович призвал оказывать помощь пострадавшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и при этом доверять только проверенным источникам информации.

Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия Милош Бикович в фильме «Холоп»

«Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность. И хоть как-то облегчить страдания пострадавшим», — написал Бикович в своём Telegram-канале.

Актёр призвал тех, кто хочет помочь, реагировать не на сообщения, оставленные в комментариях, а только на проверенную информацию, которая будет опубликована после проверки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр. Практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.

С осуждением теракта и соболезнованиями близким погибших выступили руководители десятков стран, а также ООН. В ряде городов в зарубежных странах люди начали приносить цветы к зданиям посольств России.