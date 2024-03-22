Красногорск, 23 марта, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации. Об этом 23 марта сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации, и идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания. Дополнительно хочу сказать, что после оценки ситуации мы будем принимать решение о том, как дальше действовать», — уточнила Голикова.

Кроме того, вице-премьер указала, что в настоящий момент идёт оценка ситуации в медицинских учреждениях Москвы и Московской области. Голикова заверила, что в случае если пациентам понадобится перевод в лечебные учреждения более высоко уровня, то он будет осуществлён.

«Если у людей есть желание прийти на донорские пункты, мы только приветствуем это, потому что это солидарная акция помощи тем, кто пострадал», — добавила Голикова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным главы Минздрава Михаила Мурашко, 60 пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.

Также Мурашко уточнил, что один из детей, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, находится в тяжелом состоянии.

Ранее Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что дети, пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находятся в состоянии средней степени тяжести. По её словам, один из них получил огнестрельное ранение.