Красногорск, 23 марта, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Один из детей, пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, находится в тяжелом состоянии, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Один ребенок находится в тяжелом состоянии», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Ранее Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что дети, пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находятся в состоянии средней степени тяжести. По её словам, один из них получил огнестрельное ранение.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и устроили там стрельбу. Также в концертном зале начался пожар.

Огонь охватил площадь в 12,9 тыс. кв. метров. Его удалось локализовать. СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По данным ФСБ РФ, в результате нападения погибли 40 человек. В министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что из-за произошедшего в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По данным Михаила Мурашко, 60 взрослых и один ребёнок, которые пострадали при теракте, находятся в тяжёлом состоянии.