Москва, 23 марта, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Дети, пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находятся в состоянии средней степени тяжести, заявила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Известия/Эдуард Корниенко

Она уточнила, что один из детей получил огнестрельное ранение.

«У нас есть пострадавшие дети, их немного пока. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока в состоянии средней тяжести… Есть мальчик, которого ударили прикладом автомата, состояние стабильное», — сказала омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек с автоматами ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. В распоряжении ИА Регнум оказались кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». Запись сделал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Кроме того, на месте начался пожар, в результате которого обрушилась кровля. Огонь охватил площадь в 12,9 тыс. кв м. По информации ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек и 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.