Буэнос-Айрес, 23 марта, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Глава МИД Чили осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», куда вечером 22 марта пришли на концерт почитатели группы «Пикник». Пострадавшими, по уточнённым данным, стали порядка 145 человек, около 40 граждан погибли. 60 взрослых пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА Регнум

Заявления с осуждениями обнародовали также представители Аргентины, Турции, Словакии, Белоруссии, Сербии и других стран.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу. По признанию очевидцев и самих музыкантов, сначала никто и не подумал о действиях злоумышленников. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).