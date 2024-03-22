Мурашко заявил, что 60 пострадавших в теракте находятся в тяжёлом состоянии
Мурашко: 60 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» — в тяжёлом состоянии
Красногорск, 23 марта, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.
«Мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро — дети. Один ребенок находится в тяжёлом состоянии», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.
Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что среди пострадавших — восемь несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители десятков стран выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования народу России.