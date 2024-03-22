Восемь детей госпитализировали после теракта в «Крокус Сити Холле»
Восемь несовершеннолетних госпитализировали после теракта в «Крокус Сити Холле»
Красногорск, 23 марта, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Восемь несовершеннолетних госпитализировали после теракта в «Крокус Сити Холле», следует из списка, опубликованного министерством здравоохранения Подмосковья.
В списке указаны девушка 2006 года рождения, девочка 2013 года рождения, 11-летняя девочка (в состоянии средней тяжести), ещё одна девочка 2013 года рождения, мальчик 8 лет, мальчик 12 лет (в тяжёлом состоянии), мальчик 7 лет (в удовлетворительном состоянии), девочка 12 лет (в тяжёлом состоянии).
Всего в списке указаны имена 145 человек.
Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители десятков стран выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования народу России.