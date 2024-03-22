Красногорск, 23 марта, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на действия сотрудников СОБР Росгвардии в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта вечером 22 марта. В Telegram-канале он пояснил, что военные покинули объект из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Но перед этим «спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа, проинформировал народный избранник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы. Парни — настоящие герои!» — считает Хинштейн.

Одни из очевидцев — мужчина и женщина, — получившие осколочные ранения, говорят, что после стрельбы им удалось сбежать из зала, а выйти из здания через подвал помогли охранники.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Но террористы в камуфляже вошли в здание и начали стрелять из автоматов по людям. После этого в центре начался сильный пожар, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Всего в теракте, по предварительным данным, пострадали более 140 человек, в том числе несовершеннолетний. Госпитализация потребовалась 65 раненым, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.