Красногорск, 23 марта, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Итальянский премьер Джорджа Мелони назвала «неприемлемой бойней» теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Иван Шилов ИА Регнум

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт группы «Пикник». Но несколько мужчин в камуфляже вошли в здание и начали стрелять из автоматов по людям. После этого в центре начался сильный пожар, в результате которого произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Госпитализация потребовалась 65 раненым, девять из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт поражает цинизмом и жестокостью. Он потрясён тем, что произошло в «Крокус Сити Холле». Глава церкви также выразил соболезнования в связи с трагедией.