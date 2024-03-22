Красногорск, 23 марта, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Итальянский резидент Серджо Маттарелла выступил с заявлением, в котором решительно осудил теракт в здании подмосковного «Крокус Сити Холла», где в результате обстрела погибли не менее 40 человек и свыше 130 пострадали. Соболезнования российскому народу высказал также вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. По его словам, виновные заслуживают самого сурового наказания.

Известия/Эдуард Корниенко

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта, перед концертом группы «Пикник», в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба, а затем, по некоторым данным, произошёл взрыв. Погибли не менее 40 человек, пострадали более 140 — сообщили источники.

СК возбудил дело о теракте.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз после теракта заявил, что нападения на невинных людей являются преступлением против человечности.