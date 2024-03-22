Красногорск, 22 марта, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Нападения на невинных людей являются преступлением против человечности, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз после теракта в здании подмосковного «Крокус Сити Холла».

Известия /Эдуард Корниенко

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько людей ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу.

По предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Площадь пожара после взрыва составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».